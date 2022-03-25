Eklem iltihabında erken tanı, sakatlık ve iş gücü kaybını önlüyor

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, eklem iltihabında erken tanının önemine dikkati çekti.

Eklemde, oynak yerlerinde ağrı, şişlik, sabah katılığı-tutukluğu, ısı artışı bazen de kızarıklık olabileceğini aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Bunların ayırıcı tanısının yapılması son derece önemlidir. Örneğin özellikle bölgemizde sıklıkla karşımıza çıkan Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) hastalığı erken yaşlarda belirti vermektedir. Hastalar, tekrarlayan eklem iltihabıyla bize başvurmaktadır. Tanısında hastanın klinik bulguları, aile öyküsü oldukça önemlidir. Bu hastalıkta olduğu gibi bazı romatizmal hastalıklarda, bazı nedenlerden dolayı halen tanıda gecikme yaşanmaktadır."

Vücudun kendi kendine saldırdığı romatizmal hastalıklarda tekrarlayan iltihap ataklarının yaşandığını vurgulayan Şahin, "Bu hastalıkların erken tanısında son yıllarda ultrasonografi, tırnak yatağı kapillaroskopisi, tükürük bezi biyopsisi, cilt-kas biyopsileri ve çeşitli diğer doku biyopsileri gibi işlemler yapılıyor. Erken tanı koyup tedaviye başlamak, birçok romatolojik hastalıkta sakatlık ve iş gücü kaybını önlemede önemlidir." ifadelerini kullandı.

Şahin, hastane bünyesinde 2013 yılında kurulan romatoloji kliniğinde, söz konusu hastalığın erken tanı ve tedavisinde modern yöntemlerin uygulandığını belirtti.