  • BIST 2.490,24
  • Altın 975.649
  • Dolar 16.6543
  • Euro 17.534
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAYeteri Kadar Uyku Uyumamak Kilo Aldırıyor!

Eklem romatizması rahatsızlığı olanlara güzel haber

» »
Yapılan bir çalışma, egzersiz ve konuşma terapisinin, eklem romatizması (romatoid artrit) olan binlerce hastanın yaşadıkları yorgunlukla savaşmasına yardımcı olabileceğini öne sürüyor.
Eklem romatizması rahatsızlığı olanlara güzel haber

İskoçya’daki Aberdeen ve Glasgow Üniversiteleri’nden araştırmacılar, eklem romatizması olan hastalarda yorgunluğun nasıl azaltılacağını inceledi.

Daily Mail’in haberine göre, araştırmacılar, çeşitli inflamatuar romatizmal hastalıkları olan 368 kişi için üç bakım türünü karşılaştırdılar.

Katılımcılara ya telefonla fiziksel aktivite programları ile bilişsel davranışçı terapi ya da olağan bakım verildi.

Egzersiz grubundakiler 30 hafta boyunca 45 dakikalık beş tane bire bir seans alırken, konuşma terapisi alanlar aynı süre içinde ortalama sekiz seans aldı. Olağan bakım grubuna da yorgunlukla ilgili bir eğitim kitapçığı verildi.

ÇALIŞMALAR İŞE YARADI

Araştırmacılar, konuşma terapisi veya egzersiz terapisi alanların, olağan bakım alanlara kıyasla yorgunluk düzeylerini önemli ölçüde azalttığını buldu.

Lancet Rheumatology’de yayınlanan çalışmaya göre, tedavinin tamamlanmasının ardından altı ay boyunca faydalar devam etti. Bu müdahaleleri alanlar, normal bakım alanlara kıyasla daha iyi uyku, zihinsel sağlık ve yaşam kalitesi bildirdiler.

Araştırmanın çoğunu Aberdeen Üniversitesi’nde yürüten, ancak şu anda Glasgow Üniversitesi’nde bulunan Profesör Neil Basu, “Müdahalelerin, tedavinin bitiminden altı ay sonra bile katılımcılar için iyileştirmelere yol açtığını görmek cesaret verici” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DSÖ: 11 ülkeden 151 Salmonella vakası bildirildi (Salmonella nedir, nasıl bulaşır?)28 Haziran 2022 Salı 10:55
  • Gizemli hepatit vakaları: "Evcil hayvanlardan bulaşmış olma ihtimali" araştırılıyor28 Haziran 2022 Salı 09:51
  • Yeteri Kadar Uyku Uyumamak Kilo Aldırıyor!28 Haziran 2022 Salı 09:11
  • DSÖ: Maymun çiçeği acil durum oluşturmuyor27 Haziran 2022 Pazartesi 18:21
  • Thalassaemia hastaları yararına düzenlenen “Kan Bağışı Kampanyası”na yoğun ilgi oldu27 Haziran 2022 Pazartesi 10:09
  • Uğur Şahin Uyardı: 'Yeniden Maske Takmaya Başlayabiliriz'27 Haziran 2022 Pazartesi 10:07
  • Menapoz Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken 10 Beslenme Önerisi !27 Haziran 2022 Pazartesi 09:56
  • DSÖ: maymun çiçeği küresel bir acil durum oluşturmuyor27 Haziran 2022 Pazartesi 09:14
  • “Sonsuza kadar yaşatacak” formüller açıklandı… İşin sırrı dengede…26 Haziran 2022 Pazar 22:43
  • Maymun çiçeği beklenmedik bir hızda evrimleşti26 Haziran 2022 Pazar 21:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti