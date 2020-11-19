Ekmeğe %25 Zam!

Somun ekmeğin fiyatı 2 TL’den 2,50 TL’ye yükseldi.

Salı günü alınan kararla somun ekmeğin fiyatına 50 kuruşluk zam geldi. Fırıncılar Birliği bu fiyat yükselişinin kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, tüm girdilerin zamlandığını ifade etti.

Bu kararın serbest piyasa koşulları içinde alındığının altını çizen Fırıncılar Birliği Sözcüsü Ömer Çıralı, “Bazı fırınlar 2,50, bazıları 2,75 TL’ye satış yapıyor. Bir birlik kararı yoktur, serbest piyasa koşulları içinde her firma farklı uygulamaya gitti” dedi.

2018 yılından beridir ekmeğe zam yapılmadığını da sözlerine ekleyen Çıralı, unun son bir ayda ciddi anlamda zamlandığını kaydetti.