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Ekmeğe %30 zam geliyor

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Ekmeğe %30 zam geleceği belirtiliyor.
Ekmeğe %30 zam geliyor

Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı ortaya çıkan ekonomik şartlarda ekmeğe zammın kaçınılmaz olduğunu belirterek, bu hafta içerisinde ekmeğin bir kez daha zamlanacağını kaydetti. 

Her fırının maliyetlerine göre zam oranını belirleyeceğini dile getiren Çıralı, 8 TL olan somun ekmeğin 10.50 Türk lirasından satılacağını söyledi. 

Buna göre fırın ürünlerine yüzde 20 ile 30 arası bir zam geleceğini söyleyen Çıralı, 'başka şansımız yok' dedi.

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