Ekmeğe bir zam daha geliyor! Ekmek 5 TL olacak!

Ekmeğe bir zam daha geliyor... Geçen haftalarda zamlanarak, yeni fiyatıyla raflarda yerini bulan ekmeğe Aralık ayında bir zam daha geliyor.

ırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, Kıbrıs Postası'na konuştu.

Girdi maliyetlerinin arttığını ve hammaddenin zamlandığını ifade eden Ömer Çıralı, ekmeğe bir zammın daha gelmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Somun ekmeğin 4 TL'den 5 TL'ye yükseleceğini belirten Çıralı, diğer ekmek çeşitlerine de ortalama 1 TL zam geleceğini kaydetti. Çıralı, "Zam, aralık ayında geçerli olacak" dedi.