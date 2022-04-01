Ülkede zam furyası devam ediyor.
Elektrik, akaryakıt, alkol, süt, salça, yumurta derken bugün de ekmeğe zam geldi.
4 buçuk TL olan ekmeğin fiyatı 5 buçuk TL’ye yükseldi.
Ramazan pidesi ise 8-10 TL civarlarında satılacak.
Ülkede zam furyası devam ediyor.
Elektrik, akaryakıt, alkol, süt, salça, yumurta derken bugün de ekmeğe zam geldi.
4 buçuk TL olan ekmeğin fiyatı 5 buçuk TL’ye yükseldi.
Ramazan pidesi ise 8-10 TL civarlarında satılacak.
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