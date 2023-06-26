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Ekmeğe zam geldi...
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KIBRIS
26.06.2023 11:32
Ekmeğe zam geldi,...
Ekmeğe zam geldi,...
Ekmek bugünden itibaren 10 TL'ye satılmaya başlandı..
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