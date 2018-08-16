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Ekmeğe zam geliyor...

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Ekmeğe zam geliyor... Ekmek fiyatlarının artması bekleniyor....
Ekmeğe zam geliyor...

Ekmeğe zam geliyor... Ekmek fiyatlarının artması bekleniyor...

Yapılan zamlardan temel gıdalar arasında yer alan somun ekmek de nasibini aldı. 

Yaşanan döviz krizi sonrası tüketim ürünlerine iğneden ipliğe zam gelmeye devam ediyor.Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi, birçok alanda zamların yapılmasına neden oldu.

Reyonlarda 1,25/1,5 TL fiyat ile satılan 300 GR ekmeğin fiyatının 2,5 TL olması bekleniyor.

Bazı marketlerde ekmeğin fiyatı bugünden itibaren 3 TL olarak uygulanmaya konulduğu da iddia ediliyor.

 

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