Ekmeği yemeden önce iyice kontrol edin, küf sağlığınızdan edebilir!

Ekmek Türkiye'de en çok tüketilen yiyeceklerin başında geliyor. Kısa sürede küflenebilen ekmekler eğer küflü şekilde tüketilirse büyük sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Hemen hemen her öğünde tüketilen ekmek, eğer küflü olduğu halde tüketilirse birçok olumsuz etki ortaya çıkarabiliyor. Az da olsa küflenmiş olan ekmek yenir mi, sorusu evde taze ekmek bulunmayınca en çok sorulardan. Uzmanlar bu soruya az da olsa küflü olan ekmeğin tüketilmesinin sağlıksız olacağı şeklinde cevap veriyor.

MİLYONLARCA MANTAR VÜCUDUNUZA GİREBİLİR

Küflemiş ekmek üzerinde birçok mantar türü barındırıyor, bu mantarlar bir süre sonra zehirli maddeler üreterek vücuda az da girmiş olsa büyük etkiler oluşturabiliyor.

KÜFLÜ KISIMLARI KESMEK İŞE YARAMIYOR

küflenmiş ekmeklerin küflü kısımlarını ayırıp yemek işe yaramıyor. Küflenmiş ekmeğin sağlam olan kısımlarına da zararlı bakteriler yayılmış oluyor. Ekmeğin bir kısmının küflenmiş olması diğer kısmının sağlıklı kalacağı anlamına gelmiyor.