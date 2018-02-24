Ekmeği yerken tahta parçaları boğazına saplanan bir kadın ölümden döndü

Değirmenlik Belediyesi sınırları içerisindeki Çukurova’da faaliyet gösteren Kuru Manastır Ekmek Fırın’ın çıkarmış olduğu köy ekmeğinin içerisinden tahta parçaları çıktı.

Değirmenlik Belediyesi sınırları içerisindeki Çukurova’da faaliyet gösteren Kuru Manastır Ekmek Fırın’ın çıkarmış olduğu köy ekmeğinin içerisinden tahta parçaları çıktı.

Ekmeği yerken tahta parçaları boğazına saplanan bir kadın ise ölümden döndü.

Lefkoşa’da sakin Hatice Lisani Yentur, “Annemin boğazına saplanan tahta parçalarını cımbızla çıkardım. Annem gözümün önünde ölüyordu” dedi.

Değirmenlik Belediyesi Sağlık Şubesi Sorumlusu Şifa Berkant, şikâyet üzerine söz konusu fırına denetime gittiklerini belirterek işyerinin ruhsat tarihinin ve sağlık karnesinin tarihinin geçtiğini, genel temizlik koşullarının yeterli olmadığını, kullanılmaması gereken çöp tenekesi ve ekmek kürekleri tespit ettiklerini kaydetti. Berkant, işyerine ihtar ve ceza yazıldığını belirtti.

Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı da, köy fırınlarının 1988 yılında çıkarılan yasayla kapatıldığını, ancak belediye sınırları içerisinde ‘Kara Fırın’ların faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

Kuru Manastır Ekmek Fırını’nın sahibi Akile Sofu da, yaşanan bu olaydan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.

Sofo, “Ne diyeceğimi bilemiyorum. Böyle talihsiz bir olayın yaşanmasından dolayı çok üzgünüm” dedi.

Yentur: Annem az daha ölüyordu

Lefkoşa’da sakin Hatice Lisani Yentur, Dumlupınar bölgesindeki bir marketten aldığı köy ekmeğinin içerisinden iki tane uzun tahta parçası çıkmasına tepki gösterdi.

Yentur, “Köy ekmeği yiyelim derken yaşlı annemin boğazına tahta parçası takıldı. Az daha ölüyordu. Kendi imkânlarımla annemin boğazına takılan tahta parçasını cımbızla çıkardım” dedi.

Ekmekten çıkan tahta parçaları karşısında şaşkınlık yaşayan Yentur, konuyu iletmek üzere fırını aradığını fırın çalışanlarına ulaşamayınca da Değirmenlik Belediyesi’ni şikâyette bulunduğunu belirtti. Yentur, belediye çalışanlarından bir kadının “köy fırınıdır böyle şeyler olur, yapacak bir şey yok” diyerek kendisine böyle bir cevap verdiğini iddia etti.

“Bir anda boğazını tuttu ve gözleri büyüdü”

Her zaman köy ekmeği aldığı marketten üç gün önce yeniden ekmek alan Hatice Lisanı Yentur, 82 yaşındaki annesiyle sofrada yemek yedikleri sırada annesinin bir anda boğazını tuttuğunu, gözlerinin büyümesi üzerine müdahale ettiğini belirtti. Yentur, annesinin boğazına tahta parçasının saplandığını fark edince, cımbızla çıkardığını ve annesini boğulmaktan kurtardığını kaydetti.

“Ülkede güvenilecek çok az sayıda ürünlerimizden biri olan köy ekmeğimizden de bu tür cisimler çıkarsa ne yapacağız” diyen Yentur, belediyelerin kendi bölgelerindeki işletmelerde etkin denetim yapmasını istedi.

Berkant: Yaptırım gücü yok

Değirmenlik Belediyesi Sağlık Şubesi Sorumlusu Şifa Berkant, böyle bir olayın yaşanmasını talihsiz olarak değerlendirerek, ellerinden geldiğince denetim yaptıklarını söyledi.

Vatandaşın şikâyeti üzerine harekete geçen Değirmenlik Sağlık Şubesi Sorumlusu Şifa Berkant, işletmede

gıda sağlığına aykırı bazı durumlar tespit ettiklerini bu nedenle idari para cezası kestiklerini belirtti.

İncelemelerden sonra kısa bir açıklama yapan Berkant, işyerinde yaptıkları incelemelerde işyerinin ruhsat tarihinin, sağlık karnesinin tarihinin geçtiğini, genel temizlik koşullarının yeterli olmadığı ve kullanılmaması gereken çöp tenekesi ve ekmek küreklerinin tespit ettiklerini kaydetti.

Gıda sağlığını konusunda etkin denetim yapmak ve gerekli cezai uygulamaların yapılması için yasal mevzuat ve yaptırım gücü eksikliğinin bulunduğunun altını çizen Berkant, bu tür sağlık sorunlarının yaşanmaması için, gerekli yasal mevzuatın yeniden etkin olarak düzenlemesi gerektiğine işaret etti.

Çıralı: Yasal değil ama…

KKTC Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, köy fırınlarının 1988 yılında çıkarılan yasayla köy fırınlarının tümünün kapatıldığını ancak bugün belediye sınırları içerisinde ‘Kara Fırın’ların faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Çıralı, “ Biz de yıllardır bu kara fırınlara karşıyız. Zaten bizim üyelerimiz değiller. Bunlar ‘modern fırın’ kapsamında işletmecilik yapmıyorlar. Bizim bütün üyelerimiz modern fırınlarda faaliyetlerini yürütüyorlar. Bunun önüne geçilmesi için belediyeler ile Çevre Dairesi mevzuat geliştirmelidir” dedi.

(kıbrıs)