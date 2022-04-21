Ekmek almaya çıkan yaşlı adam, füze saldırısında can verdi

Rusya’nın 57. güne giren Ukrayna işgalinde saldırıların en yoğun olduğu yerlerden kuzeydoğu kenti Harkov, birçok trajediye sahne oluyor.

Rusya’nın Ukrayna işgali, sivil kayıpların hızla arttığı ve milyonlarca Ukraynalı için büyük acıların yaşandığı bir süreç oluyor.

Harkov kentinde 79 yaşındaki Viktor Gubarev'in ekmek almaya giderken füze saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi ve sonrasında yaşanan acı dolu anlar, uluslararası haber ajansı Reuters tarafından haberleştirildi. Gubarev, pazartesi günü ekmek almak için çıktığı evinin önünde bir füzeden düşen parçayla can verdi. Yakındaki bir başka evde yaşayan kızı Yana Baçek, babasının elinde ekmek poşetiyle yerde yatan cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi.

Füze saldırısından dakikalar sonra bahçede ambülans ekiplerinin önünde babasını kanlar içinde gören Baçek, İngilizce öğretmeni olduğunu ve saldırı başladığı sırada mutfakta ders hazırladığını anlattı. Gözyaşları içinde Reuters'a konuşan kadın, saldırı sırasında annesinin telefonla kendisini aradığını ve sesi titreyerek ekmek almaya giden babasının hâlâ dönmediğini söylediğini belirtti.

Yana Baçek, babasının cansız bedeni olay yerinden taşınırken uzun süre kendine gelemedi.

“O GÖRÜNTÜYÜ UNUTMAK İSTİYORUM”

“Korkunç patlama sesleri geldi” diye konuşan Baçek, babasını bulmak için dışarı çıkmak istediğini ama sevgilisinin yeni saldırılar olabileceği endişesiyle kendisini durdurduğunu, cep telefonuyla aradığı babasınınsa cevap vermediğini kaydetti.

Birkaç dakika sonra kendini sokağa attığını anlatan kadın, o anda yerdeki babasını gördüğü an için “O görüntüyü unutmak istiyorum” dedi.

Harkov, Ukrayna'daki Rus işgalinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana füze saldırılarının en çok yaşandığı yerler arasında. Viktor Gubarev'in pazartesi günü kentte füze saldırıları sonucu hayatını kaybeden en az üç kişiden biri olduğu belirtiliyor.

KANLI EKMEĞİ SAKLIYOR

16 yaşında çalışmaya başlayan, yıllarca şoförlük yapan ve son olarak Rus Gazprom şirketinde filo müdürü olan 79 yaşındaki Gubarev, kendisinin ve eşinin sağlık sorunları nedeniyle işgal sonrasında Harkov'dan ayrılmak istememiş. Çiftin tek çocuğu olan Baçek, babasının savaşta bile çevresine moral vermek için şaka yapmaya ve gülümsemeye devam ettiğini anlattı.

Harkov'daki saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle babası için normal bir cenaze düzenleyemeyeceğini anlatan Baçek, babasının elindeki “kana bulaşmış” ekmeği de sakladığını ifade ederek “Bu ekmek babamın bir parçası. Elinde tuttuğu son şeydi” dedi.