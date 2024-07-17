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Ekmek teknesini soydu, cezaevini boyladı

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Lefkoşa’da çalıştığı iş yerinden para çalan Pakistan uyruklu Muhammad Zeeshan teminat talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Ekmek teknesini soydu, cezaevini boyladı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kadir Çetin olayla ilgili bulguları aktardı. Polis memuru, zanlı Muhammad Zeeshan’ın “müstahdem tarafından, sirkat ve bina açma” suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis zanlının 29 Nisan 2024- 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında çalışmakta olduğu ve işletmeciliğini K.B.’nin yaptığı oto servis garajına kapandıktan sonra gizlice girip iş yeri içerisinde bulunan ve kilitli durumdaki ofis odasının alüminyum penceresini hasara uğratmaksızın tornavida ile açıp içeri girerek, 3 gözlü komodin masasının kilitli durumdaki birinci üst çekmecesini tornavida ile hasar vermeksizin açarak, 200 Dolar bir, 200 Dolar bir, 5000 TL bir ve 2 bin TL bir olmak suretiyle toplamda 400 Dolar ve 7 bin TL nakit parayı alarak müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini mahkemeye aktardı.

Polis, olayın bilgilerine 13 Temmuz 2024 tarihinde geldiğini ve başlatılan soruşturma kapsamında zanlının alınan derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis yapılan soruşturmada zanlının göstermesi ile olayda kullanıldığı düşünülen tornavidanın emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde yapılan muhaceret kontrolünde 25 Mayıs 2024 tarihinde zanlının çalışma izni süresinin bittiğini, yeni bir izin çıkarmak için 90 gün süresinin olduğunu, bu nedenle yasal statüsünün devam ettiğini belirtti. Polis, iş verenin zanlının çalışma iznini yenilemeyip, çalıştırmaya devam ettiğini, bu nedenle iş yeri hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Zanlıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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