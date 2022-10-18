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Ekmek üretiminde hijyen uygulamaları ile ilgili eğitim semineri verildi

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Ekmek üretiminde hijyen uygulamaları ile ilgili eğitim semineri verildi
Ekmek üretiminde hijyen uygulamaları ile ilgili eğitim semineri verildi

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Kıbrıs Türk Sanayi Odası işbirliğiyle “Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Üretimi için İyi Hijyen Uygulamaları ve Güvenli Gıda Üretimi ile Gıda İsrafını Önleme” eğitim programı düzenledi.

Programın açılışında konuşan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, BM verilerine göre milyonlarca insanın sağlıklı beslenme için, yeterli ekonomik imkana sahip olmadığından güvenli gıda tüketip dengeli beslenemediğini ortaya koyduğunu söyledi.

16 Ekim Dünya Gıda Günü Dolayısı ile Devletlerin hatırlamaları gereken önemli sorumlulukları olduğunu kaydeden Altuğra sözlerini şöyle sürdürdü;

“Devletlerin görevi gıdaların üretimi-tüketimi ve satış noktalarındaki hijyen ve sanitasyon etkinliğinin sağlanması ile yeterli ve dengeli beslenmenin öneminin belirtilmesi iken, tek tek biz bireylerin asla unutmaması gereken sorumluluğu ise; Dünyanın bir yerlerinde önümüze konan gıdaya erişemeyen ve açlıkla sınanan bir insanın, bir çocuğun var olduğunu bilerek tüketmek, bu bilince sahip çocuklar yetiştirmek ve gıdaların çöpe gitmesini engelleyerek kimseyi arkada bırakmamaktır’’

Altuğra, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin halk sağlığının korunması ile ilgili yürüttüğü birçok hizmet yanında gıda ve su güvenliğinin sağlanması ve halka güvenli gıda sunulması için çalıştığını kaydetti.

Program kapsamında Çevre Sağlığı Şube Amiri Yüksek Gıda Mühendisi Verda Değirmencioğlu katılımcılara eğitim semineri verdi.

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