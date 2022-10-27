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Ekmek ve Yumurtaya Zam!

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Ülkede zam yağmuru sağanak şekilde devam ediyor ve tüm şemsiyeler delik deşik
Ekmek ve Yumurtaya Zam!

Gıda fiyatlarındaki artış vatandaşı bir hayli zorluyor. Marketlerde fiyatlar sürekli değişkenlik gösterirken bir yılda ekme fiyatına yapılan zam yüzde 200’e, yumurta fiyatlarına yapılan zam ise yüzde 250’ye ulaştı

EKMEĞE, YUMURTAYA YİNE ZAM

Ülkede zam yağmuru sağanak şekilde devam ediyor ve tüm şemsiyeler delik deşik

EKMEK 8 TL OLUYOR
YUMURTAYA 11 TL’YE VARAN ZAM

ZAM KAÇINILMAZ, VATANDAŞ ÇARESİZ… Kuzey Kıbrıs’ta yaşam günden güne daha da pahalı hale gelirken, ardı arkasına gelen zamlardan temel tüketim ve temel gıda maddeleri de nasibini alıyor. 39 TL’ye satılan 15’li yumurta 45 TL, 30’lu yumurta ise 74 TL’den 85 TL’ye yükseldi. 7 TL’ye satılan somun ekmeğin fiyatının ise, 8 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Ülkemizde, her şey gibi üretimin de ciddi şekilde maliyetli ve pahalı olması ürünlerin fiyatlarını da sürekli yukarıya taşıyor. Üreticiler, “Maliyetlerimiz yüksek, zam yapmaktan başka çaremiz yok” derken, alım gücü günden güne eriyen fakat aldığı maaş yerinde sayan vatandaşlar ise “taş mı kaynatacağız” sözleriyle çaresizliklerini dile getiriyor.

ALIM GÜCÜ RESMEN ERİDİ… Özel sektör çalışanlarının alım gücünün günden güne düştüğünü verilerle açıklayan CTP Milletvekili Devrim Barçın, geçtiğimiz gün Cumhuriyet Meclisi kürsüsünden yaptığı açıklamada; ekmeğe yüzde 150 artış yapıldığını, asgari ücretlinin artıştan sonra 400 tane ekmek daha az aldığını kaydetmişti. “Mutfak yanıyor” diyen Barçın, makarnaya gelen yüzde 97 zamla, asgari ücretlilerin evinde 352 paket daha az makarna götürebildiğine işaret etmiş, yumurtaya ise yüzde 193 zam geldiğini ifade etmişti. Barçın’ın bu açıklamalarının üzerinden 24 saat geçmeden hem ekmeğe hem de yumurtaya yeni bir zam gelmesi sonrası, asgari ücretlinin alabileceği ekmek ve yumurta miktarı daha da aşağıya düşmüş oldu.

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