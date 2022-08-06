Ekmekçi: Arıklı, bakan mı; ihale komisyonu başkanı mı? Arıklı İftira atıyor...

Bakan Arıklı ile Gazeteci Ekmekçi sosyal medyada atıştı, karşılıklı suçlamalarda bulundu.

Ekmekçi Bakan Arıklı'yı ihale komisyonu başkanı ve takipçisi olmakla itham ederken Bakan Arıklı da Hüseyin Ekmekçi'yi iftira atmakla suçladı.

İşte o yazışmalar;

Erhan Arıklı, bakan mı; ihale komisyonu başkanı mı?

“Havayolu şirketi kurulması İÇİN 2-3 şirketle görüşüyorum…”

“Limanların özelleştirilmesi için görüşme yapıyoruz…”

Çağdaş ülkelerde bir bakan, bir işadamı ile ihale görüşmez.

Bir bakan, rakam telaffuz etmez.

Belli ki, burası da artık üçüncü dünya ülkesi.

24 milletvekili ile UBP bostan korkuluğu…

Tüm kurumları ile KKTC devre dışı…

Bakan, sabahtan akşama kadar işadamları ile görüşsün.

Bir AB ülkesinde bu mümkün mü?

Bu ancak Rusya’dan kopan ve demokrasi oturmayan Türki cumhuriyetlerde olur…

Gerçekten “ot bile sökemeyen” bir bakanın, “iki kürek asfalt dökmekten aciz” bir bakanlığın “liman özelleştirip, özel havayolu şirketi” kuracağına inanan, bu pazarlıklarda antin- kuntin iş dönmediğine inanan varsa; inandığını bana da anlatsın.

Başbakan, derhal bakanlarının “iş takibi” yapmalarına engel olmalı, aksi tüm bu şaibeli işlere ortak olduğunu düşüneceğim.

Aksi varsa, sayın Arıklı da bu işlerden çekilmeli, devletin, ilgili kurumları ve bürokratları bu işleri yürütmeli.

Midem bulanıyor…

ERHAN ARIKLI:

Aydın geçinen ve her sabah dürüstlük, namus, ahlak dersi veren bir insan, CANLI yayında şeffaf bir şekilde anlattığımız Yeni Havayolu kurma sürecini bu kadar nasıl çarpıtabilir?

Hele hele limanlar meselesi…

Allahım sen aklıma mukayyet ol. Programda “Ben limanların özelleştirilmesini görüşüyorum” demişim.

Aşağıda yönelttiği suçlamaların hangisine cevap vereyim ki?

Dün ve bugün çıktığım 2 TV programında, yeni Havayolu kurulması ile ilgili söylediklerimiz özetle şöyle; “Önce yeni bir Havayolu kurulması ile ilgili uzmanlara bir fizibilite raporu hazırlattık. Durumumuzu gözden geçirdik. Türkiye’de Havacılık alanında faaliyet gösteren bütün firmalara bir niyet mektubu yazdık. Mektubunuza olumlu cevap geren iki ayrı firma ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Biz kurulacak olan Havayolu Şirketinden %25 A Grubu hisse talep ediyoruz. Herhangi bir sorumluluk almayacağımız gibi hiç bir şekilde sermaye de koymayacağız. Operasyonlardan ilgili firma sorumlu olacak. Bunun için de Zarara ortak olmayıp sadece kara ortak olacağız”

Sevgili Hüseyin, bu şartlarda bizimle ortak olacak firma biliyorsan lütfen söyle. Hemen gelsinler konuşalım.

Limanlar meselesine gelince. Orda da söylediğim özetle şu;” Limanlarımız resmen dökülüyor. Yıllardır özelleşecek diye limanlara kuruş yatırım yapmamışız. Türkiye’den ilgili bakanlıktan teknik bir ekip istedik. Dün Mağusa limanını incelediler. Bugün de Girne limanını inceleyecekler. Sonra da bana bir birifing verecekler. Yol haritasını belirleyeceğiz…”

Oysa HÜSEYİN nerden uydurdu ise benim Limanların özelleşmesi ile ilgili firmalarla görüşüp ihale takipçiliği yaptığımı söylüyor. Böyle bir iftira Hüseyin Ekmekçi’ye yakıştı mı?

Ekmekçi’yi bilmesem resmen bu iki projeyi baltalamak için birilerine tetikçilik yapıyor diyeceğim. Ama biliyorum ki onun bu taraklarda bezi yok.

Olsa olsa programı izlemeden birilerinden duydukları ile aşağıdaki iftiraları atmıştır.

Program orda duruyor. Lütfen herkes izlesin…

Sen de izle Hüseyin…