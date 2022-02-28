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Ekmeklik Buğdayla İlgili Bir Sıkıntı Bulunmadığını Açıkladı.

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Ekmeklik Buğdayla İlgili Bir Sıkıntı Bulunmadığını Açıkladı.
Ekmeklik Buğdayla İlgili Bir Sıkıntı Bulunmadığını Açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, ekmeklik buğdayla ilgili bir sıkıntı bulunmadığını açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, Dünya’nın buğday ihtiyacının yaklaşık yüzde 25’ini karşılayan Rusya ve Ukrayna’nın savaşta olması nedeniyle buğday tedarikinde yaşanabilecek sıkıntılar konusunda TAK muhabirinin sorusunu yanıtladı.

Deveci,  ülkede 4-5 ay yetecek, 12-13 bin ton ekmeklik buğday bulunduğunu dolayısıyla endişeye gerek olmadığını belirtti.

Ülkede ekmeklik buğday tüketiminin yıllık en çok 38-40 bin ton olduğunu belirten Deveci, elde bulunan 12-13 bin ton buğday yanında, ülkede ekilen ve hasat yapılacak buğdayın da bulunduğunu kaydetti.

DEVECİ

Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci ise, son dönemde buğday ekilen arazi miktarında artış yaşandığını, 110 bin dönüm buğday ekildiğini, bundan yaklaşık 30 bin ton hasat alınabileceğini ifade etti.

Ancak ekim için kullanılan buğday çeşidinin proteininin düşük olduğunu yani ekmek üretimi için gerekli kalitede olmadığını ifade eden Değirmenci, Türkiye’de protein oranı yüksek olan çeşitlerin kullanılmaya başlandığını, bunların sertifikalı, maliyeti yüksek tohum olduğunu, dolayısıyla yerli üreticinin bunları tercih etmediğini kaydetti.

Çok küçük oranda çiftçinin yeni gelişmiş buğday kullandığını belirten Değirmenci, çiftçilerin, ekmek yapımı için gerekli niteliklere sahip, son geliştirilen buğday çeşitlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

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