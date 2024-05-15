  • BIST 10170.81
  • Altın 2459.504
  • Dolar 32.277
  • Euro 34.9682
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Ekonomi Bakanı Amcaoğlu: Hedef tüketicinin alım gücünü korumak

» »
Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, hükümet olarak işsizlik oranını düşürmek ve tüketicinin alım gücünü artırmak amacında olduklarını belirtti.
Ekonomi Bakanı Amcaoğlu: Hedef tüketicinin alım gücünü korumak

Bakan Amcaoğlu, asgari ücreti 514 dolardan yüzde 92 artışla 904 doların üzerine yükselterek alım gücünü koruduklarını söyledi.

 

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Amcaoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) düzenlenen  “Enflasyonist Ortamda Türkiye ve KKTC’de Finansal ve Ekonomik Gelişmeler” konulu panelde bir konuşma yaptı.

 

-“Hedef tüketicinin alım gücünü korumak”

 

Amcaoğlu, KKTC’de üretirken işsizlik oranını düşürmek ve tüketicinin alım gücünün korunmasını hedef aldıklarını söyledi.

 

Amcaoğlu, KKTC Ekonomi Bakanlığı olarak, katma değeri yüksek ürün ve hizmet üretim ihracatı, nitelikli işgücü için beşeri sermaye yatırımlarının, AR-GE yatırımlarını ve inovasyon kapasitesinin arttırılması ve iyi yönetişim hedeflerinin başarılması için kararlılık gösterdiklerini ifade etti.

 

-“88 bine gerileyen istihdamı 138 bine yükselttik”

 

Amcaoğlu, Güney’den yüzde 57 daha ucuza akaryakıt satın alınabilmesi için imkan yarattıklarını, asgari ücreti 514 dolardan yüzde 92 artışla 904 doların üzerine yükselterek alım gücünü koruduklarını da sözlerine ekledi.

 

88 bin civarına gerileyen ve 20 bini turizm çalışanı olan istihdamı yeniden 138 bin seviyesine yükselttiklerini, dönem dönem sosyal güvenlik fonu desteğini ihtiyaçlı sektörlere kanalize ettiklerini ifade eden Amcaoğlu, organize sanayi bölgesi üretim artışı için mikro ölçekli işletmelere özendirici düzenlemeler yaptıklarını, enerji ihtiyacının giderilmesi için 800 MW gücünde ek bir güç kapasitesi kurulması için çaba sarf ettiklerini, bu ihtiyacın kablo ile elektrik projesinden karşılanması için 2030’a kadar enerji projelerinin tamamlanmasını hedef aldıklarını, enerji strateji planı ile eylem planlarını devreye koyarak bunların hayata geçmesinin sağlanacağını söyledi.

 

-“Tavan fiyat uygulaması karaborsayı ortadan kaldırdı”

 

Amcaoğlu, soru cevap kısmında Prof. Dr. Hasan Güngör’ün,  “Kuzu etine tavan fiyat uygulamasının nedeni” ile ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:

 

“Kimseye ceza yazılmamıştır. Ocak, Şubat, Mart aylarında ortalama aylık 4 bin 400 adet yapılan canlı hayvan kesimi Nisan ayında 11 bin 750’ye çıktı. Karaborsayı ortadan kaldırmak için bu yöntem başarılı olmuştur”

 

Prof. Dr. Mete Feridun’un “Nüfus büyüdükçe, ekonomiyi büyük ölçüde düşünmemiz söz konusudur. Bu nasıl çelişki, büyük nüfus değil, planlı nüfus denmeliydi” sözüne karşılık Amcaoğlu, 3.1 milyon kara kapısı geçişi bilgileri olduğunu, buna göre ithalattaki büyümeye paralel olarak yakıt ithalatında tedbirler aldıklarını söyledi.

 

-“Elektronik etiket denetimi hazırlıkları tamamlandı”

 

Dr. Fatma Kınış da, gıda enflasyonuna paralel, KKTC’de enflasyon sıkıntısına işaret ederek, “pratik olarak bu konuya nasıl yaklaşmalıdır?” sorusunu yöneltti.

 

Amcaoğlu, soruya cevaben, “gıda, yakıt ve enerji kaynaklı enflasyon vardır. Denetim mekanizmasını devreye koyup, 30’a yakın büyük market denetimine başlanacaktır. Elektronik etiket denetimi için bu hazırlıklar yapılmış ve 150 başlık altında güncel denetim yapabilecektir” dedi.

 

 

-“75 milyon metreküp su üretime dönüşecek”

 

Ercan Uygur, “tarım üretimine yönelinmeli ve tarımda üretim arzını artıracak yapısal bir dönüşüm yapılmalıdır” görüşünü belirtti.

 

Amcaoğlu da, “100 bin dönümlük Mesarya/Güzelyurt arazileri 75 milyon metreküp su ile verime ve üretime dönüştürülecektir” diye yanıt verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yer KKTC... Öz annesini dolandırdı!15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:28
  • 3 saatlik elektrik kesintisi15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:27
  • Vakıflar İdaresi, Arnavut Cami’ye yapılan saldırıyı kınadı15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:26
  • Tatar, emekliye ayrılan Şefik ile yeni atanan Özerdağ’ı kabul etti15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:25
  • Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Trabzon’da temaslarda bulunuyor15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:23
  • Restoran işletmecisinin kredi kartını çaldı!15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:23
  • Hamitköy’de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi tutuklandı15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:22
  • İkamet izinsiz 8 kişi daha tutuklandı!15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:21
  • Trafik ekipleri göz açtırmıyor... 103 Araç daha trafikten men edildi!15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:20
  • 19 Mayıs Tolga Kınacı 3x3 Basketbol Turnuvası bugün başladı15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti