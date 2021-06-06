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Ekonomi Bakanı Arıklı'dan Kiraz neden pahalı açıklaması...

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"Buradaki marketlere baktığımda kiraz fiyatlarının 25-30 lira seviyelerinde olduğunu gördüm..."
Ekonomi Bakanı Arıklı'dan Kiraz neden pahalı açıklaması...

İşte açıklama;

Enerji Zirvesi için istanbuldayım. KKTC de bir müddetten beri kiraz fiyatlarının yüksekliğinden şikayet ediliyor.

Buradaki marketlere baktığımda kiraz fiyatlarının 25-30 lira seviyelerinde olduğunu gördüm...

Konu ile ilgili olarak Türkiye'nin en büyük kiraz ihracatçısı TEKFEN GIDA şirketinin Ceosu Emrah İnce ile görüştüm. Söylediği aynen şöyle;

" Bu yıl Avrupa da kiraz üreten ülkelerde don yüzünden üretim olmadı. Türkiyede ise erken sıcaklık dolayısı ile üretim azaldı. TEKFEN gibi ihracat yapan firmalar ihracat yapacakları kirazı 55-60 liradan aldılar. Biz bile ihraç edecek kiraz bulmakta zorlandık. Bu yıl şimdiye kadar ancak 1 tır kiraz ihraç edebildik. Kıbrısa giden ürün, ihraç ürünü ise yüksek fiyattan satılması normaldir. İhraç kalitesinde olmayan "Erkenci Kiraz"ın Türkiyede ürün satış fiyatı bile 25-30 liradan satılıyor. 13 Hazirandan sonra Afyon kirazı devreye girecek. Fiyatlar o zaman normale dönecek..."

Mesele bu...

 

Kirazın faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Kiraz sapı çayı ne işe yarar, hangi hastalığa iyi gelir? İşte, inanılmaz yararları

Sağlık açısından birçok yararı olduğu bilinen kirazın faydaları merak ediliyor. Rengi ve tadıyla yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi hem zayıflatıyor hem de bağışıklığı güçlendiriyor. Yaz mevsiminde kaybettiğimiz sıvı ihtiyacını kirazdan giderebiliriz. Öte yandan, kiraz sapı zayıflamaya ve zinde kalmamızı sağlayarak sindirim sistemine iyi geliyor. A vitamini, C vitamini, potasyum, magnezyum ve melatonin içeriği ile de pek çok hastalık için koruyucu etki göstermektedir. Beyaz, kırmızı, sarı ve bordo gibi birçok rengi bulunan kirazın faydaları şaşırtıyor. Sapından çekirdeğine; kanserden inmeyi önlemesine, cilt güzelliğine pek çok faydası bulunan kiraz gülgiller familyasında yer alır. Peki kirazın faydaları nelerdir? Kiraz sapı çayı ne işe yarar, neye iyi gelir?

Ülkemizde çok fazla tüketilen kirazın faydaları şaşırtıyor. Özellikle yaz mevsiminde meyve tabaklarından eksilmeyen kirazın içerisinde bol miktarda vitamin bulunuyor. Mide, bağırsak gibi sindirim sistemine iyi gelen kiraz sapı çayı zayıflamaya etkisiyle biliniyor. Gaz, şişkinlik ve ödem gibi sorunlarla baş eden kirazın sapı sıcak suda kaynatılır ve 10-15 dakika bekletildikten sonra tüketilir. Öte yandan kiraz ve kiraz sapı suyu bağırsak hareketlerini artırıcı ve vücuttan su atımını uyarıcı etki gösterebilmektedir. C,A ve K vitamini bakımından oldukça zengin olan kiraz, uzmanlar tarafından tüketilmesi tavsiye edilen sağlıklı bir meyve, özellikle ödem atma ve idrar söktürme özelliğini içerisinde barındırır. Pek kirazın faydaları nelerdir? Kiraz sapı çayı ne işe yarar, neye iyi gelir? Kiraz sapının faydaları nelerdir?

 

KİRAZIN FAYDALARI NELERDİR?

Kiraz güçlü bir antioksidan kaynağıdır. İçerisinde bulunan A,C ve K vitaminleri sayesinde bağışıklık sistemi güçlenir. Yaz mevsiminde sıklıkla tüketilen meyve hem zayıflamaya hem de ödem atmaya yardımcıdır. Alzheimer, diyabet ve obezite dahil olmak üzere kronik hastalıkları önler. Öte yandan Kirazın, romatizma, eklem, kas ve kemik ağrılarına karşı da büyük fayda sağladığı belirtilmiştir.

İşte kirazın mucizevi faydaları

  • Antioksidan etkisiyle kansere karşı koruma sağlar,
  • Kalp ve damar sağlığını korur,
  • Hafıza sorunlarını giderir,
  • Nörolojik hastalıkların görülme riskini azaltır,
  • Diyabet riskini düşürür,
  • Cildi korur, yaşlanma belirtilerini geciktirir,
  • Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan korur,
  • Yatmadan birkaç saat önce kiraz yerseniz eksik melatonin tamamlanır ve uykuya geçiş kolaylaşır,
  • Kolesterole iyi gelir,
  • İdrar söktürücü özelliği vardır. İdrar yolu enfeksiyonlarını engellemek için çok yararlıdır,
  • Vücuttan ödem atar,
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