Ekonomi Bakanı farklı Müsteşarı farklı söylüyor

Elektrik zammı konusunda Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve Müsteşarı Aşıkoğlu'nun farklı açıklamaları kafa karıştırdı

Elektrik zammı konusunda Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve Müsteşarı Aşıkoğlu'nun farklı açıklamaları kafa karıştırdı:

15 Aralık 2020:

Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı, Kıb-Tek’te ciddi bir vurgun olduğunu, yılda 300-350 Milyon dolarlık bu vurgunun önüne geçeceklerini vurguladı. Elektrik faturalarının büyük bir miktarının vurguna gittiğini söyleyen Arıklı, bunun halkın cebinden çıkan para olduğunu kaydetti. Bu konuda gerekli tedbirleri alacaklarını dile getiren Arıklı sözlerini şöyle tamamladı: “Kimsenin de gözünün yaşına bakmayacağız. Vurguna son diyeceğiz."

25 Mart 2021:

Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı, Elektriğe muhtemelen yüzde 15 zam yapılacağını ifade ederek, 600-700 TL elektrik faturası ödeyenlerin önümüzdeki aydan itibaren 800-900 TL ödemek zorunda kalacağını söyledi.

26 Mart 2021:

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Aşıkoğlu, elektriğe zammın yüzde 15 değil, bundan daha yüksek olacağını söyledi

Arıklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zammın vatandaşa yansıtılmayacağını söyledi