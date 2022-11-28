Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu: İslam ülkeleriyle iş birliği yapmak istiyoruz

İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38'inci toplantısına katılan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, "İslam ülkeleriyle iş birliği yapmak istiyoruz." dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38'inci toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, Kıbrıs Türkünün İslam ülkeleriyle iş birliği yapmak istediğini dile getirdi.

Bakan Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bu önemli toplantıda KKTC ile ilgili yaptığı çağrıyla ilgili olarak teşekkürlerini sundu.

“BU ÖNEMLİ TOPLANTIDA BULUNMAKTAN ONUR DUYDUK”

Bakan Amcaoğlu, İSEDAK üyelerine hitaben gerçekleştirdiği konuşmasında, bu önemli toplantıda bulunmaktan kendisi ve ekibi adına duydukları mutluluk ve onuru dile getirirken, KKTC’nin 1974’ten bu yana çok ciddi ekonomik ve sosyal bir savaş verdiğini söyledi.

Amcaoğlu, Avrupa Birliği’nin enerji ile ilgili konularda, Güney Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs’a adil davranmadığını, örneğin sadece elektrikte enterkonnekte olunması amacıyla Kıbrıs’ın güneyine 700 milyon Euroluk hibe verdiğini hatırlattı.

“İŞ BİRLİĞİ YAPMAK İSTİYORUZ”

Bakan Amcaoğlu, Avrupa Birliği’nin Kuzey Kıbrıs halkının ucuz ve temiz enerji alabilmesi için hiçbir yardım yapmadığını ortaya koydu.

Kıbrıs Türkünün İslam ülkeleriyle iş birliği yapmak istediğini, bu ülkelere özellikle helal gıda bağlamında ürünler satabileceğini kaydeden Bakan Amcaoğlu, her zaman Kıbrıs Türkünün yanında olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.