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Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu: K-PET’e ait istasyonlarda 95 oktan benzin sıkıntısı yok!

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Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu: K-PET’e ait istasyonlarda 95 oktan benzin sıkıntısı yok!
Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu: K-PET’e ait istasyonlarda 95 oktan benzin sıkıntısı yok!

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ‘17. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı. K-PET’e ait istasyonlarda 95 oktan benzin sıkıntısının var olduğu yönündeki haberleri değerlendirerek, “K-PET’e tedariği sağlayacak olan yaklaşık 4 bin tonluk gemi 19 Ocak Perşembe günü Ada’ya gelecek. Bir ikincisi de hemen ardından gelecek. Perşembe gününe kadar K-PET’in yaklaşık 142 istasyonun sıkıntı yaşamaması için Altınbaş Petrol LTD. yetkilileri devreye girdi ve eksilebilmesi muhtemel olan istasyonlara 95 oktan tedarik arzı güvenli bir noktaya getirildi” dedi.

Amcaoğlu, açıklamasına şöyle devam etti: “Önemli olan istasyonlara akaryakıtın sağlanması bahane üretmemektir .Bizler de en üst seviyede konuyla ilgili muhataplarımızla çalışmalarımızı yapıp, bu konunun çözümlenmesini sağladık. Kıbrıs Türk Petrolleri’ne ait istasyonlarda bir sıkıntı durumu ortaya çıkacaksa anında Altınbaş Petrol yetkilileri devreye girip, bu eksilmesi muhtemel akaryakıtla ilgili desteği veriyor. Öyle bir sıkıntı yok. Tedarikte bundan sonra yaşanması muhtemel sıkıntıların en aza indirilmesi ile ilgili çalışmalarımızı iki ithalatçı firma ile uluslararası muhataplarımıza da ulaşarak yapmaya devam ediyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

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