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Ekonomi Bakanı Zeybekci: Ne olur artık şu kuru konuşmaktan vazgeçelim

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Ekonomi Bakanı Zeybekci: Ne olur artık şu kuru konuşmaktan vazgeçelim
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kurun önemli bir mesele olduğunu ve birçok şeye etkisinin bulunduğunu vurgularken, "Ne olur Türkiye'de artık şu kuru konuşmaktan vazgeçelim. Konuşalım da bu kadar öncelikli pozisyonda değil" ifadelerini kullandı.

Bakan Zeybekci, dün Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 17. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri (EBBÖ) töreninde katılıp bir konuşma yaptı.

‘OTURUYORUZ, KALKIYORUZ, KUR DİYORUZ'

Zeybekci "Biz bazen Türkiye olarak dirençliyiz, o konuda muhafazakarız. Oturuyoruz, kalkıyoruz, kur diyoruz" cümlesiyle başladığı konuşmasında kurun önemli bir mesele olduğunu ve birçok şeye etkisinin bulunduğunu dile getirdi.

Zeybekci, ardından "Ama işsizlikten daha mı önemlidir? Sanayinin kapasite kullanım oranlarından daha mı önemlidir? Cari açığımızdan, dış ticaret açığımızdan, bütçe açığımızdan ve büyüme oranlarımızdan daha mı önemli?" sorularını yöneltip "Değil" yanıtını verdi.Bakan Zeybekci konuşmasına şöyle devam etti: "Ekonomi dünyasına veya ekonomi basınına baktığımız zaman, demek burası talep görüyor. Demek ki insanlar bunu izliyor, ekonomi ile ilgili böyle bir ön kabul var. Ne olur Türkiye'de artık şu kuru konuşmaktan vazgeçelim. Konuşalım da bu kadar öncelikli pozisyonda değil."  

 

‘7 HAZİRAN SONRASINDA ÇUKUR TERÖRÜNDEN DOLAYI TÜRKİYE MALİYET ÖDEDİ'

TL'nin Mayıs 2015'te dolar karşısındaki değerinin, dolar endeksini oluşturan para birimlerinden yüzde 1.5 daha iyi olduğunu belirten Zeybekci, 7 Haziran sonrasında çukur terörü ile Türkiye'yi kana bulama operasyonlarından dolayı Türkiye'nin maliyet ödediğini anlattı.

‘TÜRKİYE BU DERTTEN KURTULACAK'

Zeybekci, basının her seçimde, yüreği ağzında seçim sonucunu beklediğini de anımsatarak "Türkiye bu dertten kurtulacak" diye konuştu.

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