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Ekonomi bozuluyor.. Hırsızlık artıyor... Ev açma ve hırsızlık

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Ekonomi bozuluyor.. Hırsızlık artıyor... Ev açma ve hırsızlık
Ekonomi bozuluyor.. Hırsızlık artıyor... Ev açma ve hırsızlık

08.01.2021 tarihinde, Alsancak’ta Sezgin YİĞİTOĞLU’na ait ikametgahın penceresi hasar yapılarak açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden; 6 adet şarj aleti, 1 adet güneş gözlüğü, 2 adet kapı kolu, 4 adet pil, 1 adet parfüm, 1 kutu perde askısı, 3 adet cam kupa bardak, 1 adet mum, 1 adet duvar saati ve 1 adet kutu içerisinde cam kase çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen S.B.(E-46) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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