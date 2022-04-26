Ekonomi, Cumhurbaşkanlığı'nda Yapılan Toplantıda Ele Alındı

Cumhurbaşkanlığında ülkenin seçkin ekonomi-finans uzmanları ve bürokratları bir araya gelerek, ulusal ve küresel ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında yapılan toplantıya Prof. Dr. Mustafa Tümer, Emekli Maliye Müsteşarı Ahmet Havutçu, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı, Emekli Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu, Akademisyen Finans Uzmanı Kaan Kutlay, Ekonomi Profesörü Vedat Yorucu, İktisatçı ve Banka Yöneticisi Bülent Berkay ve Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, dünyadaki emtia fiyatlarındaki artışlar, akaryakıt fiyatlarındaki oynaklıklar, döviz kurlarındaki yükseliş ve negatif enflasyonist beklentiler ele alındı. Ülkedeki hayat pahalılığı, fiyat istikrarsızlığı, bütçe açığı ve nakit açığı sorununun giderilmesi için ortaya konan öneriler tartışıldı, dışsal şoklar üzerinde analizler yapıldı.

KKTC ekonomisinin mevcut durumu ele alınarak, iç ekonomik dinamikleri devreye koyarak ekonomik istikrarın yeniden sağlanması ve kapsayıcı büyümeye geçişin kolaylaştırılması için hükümete öneriler yapılması hususunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar inisiyatif üstlendi.