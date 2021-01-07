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“Ekonomi Komitesi 2021 Bütçesi’ni 5 günde görüşecek”

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Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun 2021Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısını yarın komitede görüşmeye başlayacaklarını söyledi.
“Ekonomi Komitesi 2021 Bütçesi’ni 5 günde görüşecek”

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun 2021Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısını yarın komitede görüşmeye başlayacaklarını söyledi.

BRT’de 14. Saat programına telefonla katılarak açıklamada bulunan Sunat Atun, Ekonomi  Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin yarın  sabah saat 09.30’da toplanarak 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı ele alacağını belirtti.

İşte Atun’un söylediklerinden  öne çıkan başlıklar: “Bütçe görüşmelerimiz yarın saat 09.30’da başlayacak. Önümüzdeki hafta Pazartesi günü Meclis Genel Kurul günüdür. Pazartesi bütçeyi görüşmeyeceğiz ancak hızlandırılmış bir şekilde 12 Ocak Salı, 13 Ocak Çarşamba, 14 Ocak Perşembe görüşerek 15 Ocak Cuma günü de son görüşmesini yaparak tamamlamayı hedefliyoruz. Komite aşamasında bütçenin görüşmesi 5 günlük bir programa bağlandı”….

“KKTC Bütçesini yarın görüşeceğiz. Bütçenin 10 Milyar 140 Milyon TL’lik bir büyüklüğü var. Haliyle bununla ilgili yarın açılış konuşması yapacağız. Milletvekilleri de görüşlerini ortaya koyacaklar. Açılışta gerekli mesajları yapacağız. Gerekli öngörülerimizi, tavsiyelerimizi de vereceğiz” 

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