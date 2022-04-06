Ekonomi Koordinasyon Üst Kurulu Oluşturulacak

Bakanlar Kurulu, ülkedeki ekonomi ortamının iyileştirilmesi ve ekonomik mali sıkıntıların aşılması için hükümete yol gösterici ve yardımcı olacak Ekonomi Koordinasyon Üst Kurulu'nun oluşturulmasına karar vererek, Kurul'un üyelerini, çalışma şeklini , çalışmalarında izlenecek yöntemini ve uygulayacağı usul ile esasları belirten düzenlemeyi onayladı.

Karar, bugünkü Resmi Gazete’ de yayımlandı.



Buna göre, sivil toplum örgütlerinden, mecliste grubu bulunan parti temsilcilerinden ve üniversitelerdeki öğretim görevlilerinden yetkililerin yer alacağı Ekonomi Koordinasyon Üst Kurulu, kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli sürdürülebilir ekonomik kalkınma programlarının oluşturulmasına yardımcı olacak ve öneriler sunacak.



EKONOMİ KOORDİNASYON ÜST KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ



Ekonomi Koordinasyon Üst Kurulu’nda, Başbakan (Başkan); Maliye Bakanı; Ekonomi ve Enerji Bakanı; Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı; Cumhuriyet Meclisi'nde grubu bulunan partilerin başkanı ve/veya temsilcisi; Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı; Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı; Kıbrıs Türk İnşaat Mütahheitleri Birliği Başkanı; Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı; Sendikal Platform tarafından belirlenecek olan sendika başkanı; Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Vedat Yorucu ve Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Kaan Kutlay yer alacak ve Kurul Başkanı olan Başbakan, gerekli gördüğü durumlarda uygun gördüğü kişileri toplantıya çağırabilecek.