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Ekonomi Kurulu Başbakan Saner’in Çağrısıyla Salı Günü Toplanıyor

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Ekonomi Kurulu Başbakan Saner’in Çağrısıyla Salı Günü Toplanıyor
Ekonomi Kurulu Başbakan Saner’in Çağrısıyla Salı Günü Toplanıyor

Ekonomi Kurulu, Başbakan Ersan Saner’in çağrısıyla Salı günü saat 16.00’da Başbakanlık’ta toplanıyor.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ersan Saner, ekonomik örgütleri 24 Ağustos Salı günü saat 16.00’da Başbakanlık’ta yapılacak Ekonomi Kurulu toplantısına çağırdı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nden üst düzey yetkililerin katılacağı toplantıda, Covid-19’la mücadele devam ederken sektörlerin sıkıntılarının nasıl aşılacağı ve devletin sigorta primlerine yapacağı destek ele alınacak.

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