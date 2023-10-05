  • BIST 8292.29
  • Altın 1618.336
  • Dolar 27.5609
  • Euro 29.0315
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKABritanya benzinli ve dizel otomobillerin satışına yasağı beş yıl erteleyecek

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi 2 yasa tasarısını Genel Kurul’a sevk etti

» »
Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün iki yasa tasarısını onaylayarak Meclis Genel Kurulu'na sevk etti.
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi 2 yasa tasarısını Genel Kurul’a sevk etti

Meclisten verilen bilgiye göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, saat 10.00’da UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite daha sonra, “2023 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı”nı görüştü ve bu tasarıyı da oyçokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’a gönderdi.

Komite toplantısında Maliye Bakanı Özdemir Berova da hazır bulundu.

Toplantıya davetli olarak katılan Maliye Bakanlığı, DEV-İŞ, KTAMS, KAMU-İŞ, KAMU-SEN, KTÖS, KTOEÖS, GÜÇ-SEN, KOOP-SEN, VERGİ-SEN, TIP-İŞ, MALİYE-SEN, DAÜ-PERSEN yetkilileri görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hasan Küçük, Alişan Şan ve komite üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Komite toplantısında ayrıca CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay da yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek05 Ekim 2023 Perşembe 14:22
  • Kanunsuz Bıçak Taşımak05 Ekim 2023 Perşembe 14:20
  • Kasti Hasar05 Ekim 2023 Perşembe 14:19
  • 1630 TL parayı alıp çaldığı tespit edildi05 Ekim 2023 Perşembe 14:18
  • Lefkoşa'da hırsızlık05 Ekim 2023 Perşembe 14:16
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)05 Ekim 2023 Perşembe 14:15
  • Kıb-Tek'ten borcu olanlara kesinti uyarısı05 Ekim 2023 Perşembe 14:10
  • Masa üzerinde bulunan cüzdanın içinden para çaldı!05 Ekim 2023 Perşembe 13:30
  • Eski nişanlısının babasını tehdit etti...05 Ekim 2023 Perşembe 13:28
  • Üstel: Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim görmeleri için çalışmalar yapıyoruz05 Ekim 2023 Perşembe 13:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti