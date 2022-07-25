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Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi iki yasa tasarısının genel görüşmesini tamamladı

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Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi iki yasa tasarısının genel görüşmesini tamamladı
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi iki yasa tasarısının genel görüşmesini tamamladı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı” ile “Sayıştay (Değişiklik) Yasa Tasarısı’”ın genel görüşmesini tamamladı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, komite bugün Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanarak gündemindeki söz konusu iki tasarıyı görüştü.

Komite toplantısına davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Sayıştay Başkanı Osman Korahan’ın yanı sıra Maliye Bakanlığı, Ticaret Odası, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Devlet Planlama Örgütü, Sanayi Odası, Çevre Koruma Dairesi, Sanayi Dairesi ve Sayıştay Başkanlığı’ndan yetkililer katılarak görüş ve önerilerini aktardı.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, komite üyeler, UBP Milletvekilleri Alişan Şan ile Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

Sayıştay (Değişiklik) Yasa Tasarı, Sayıştay’ın denetimlerinin dünyada takip edilen standartlarda olması ve kamu mali yönetiminin işlevselliğinin artırılmasına katkı sağlanması öngörülüyor. Tasarıda, Sayıştay Başkanı ve üyelerinin mecburi emeklilik yaşının 60’tan 65’e yükseltilmesi de yer alıyor.

Organize Sanayi Bölgeleri Yasası ise organize sanayi bölgelerinin kurulması, idaresi, özel ve özellikli sanayi bölgelerinin kurulması, idaresi ve bağlı olacakları kuralları yaptırımları ve yetkili kurumların görevleriyle ilgili düzenlemeleri içeriyor.

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