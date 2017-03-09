Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, UBP Milletvekili Ersin Tatar Başkanlığı’nda bugün saat 10.00’da toplandı.

Meclis Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, komite gündeminde bulunan “Toprak Ürünleri Kurumu Yasa Tasarısı” ile “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine devam etti.

Komite toplantısına, yasa tasarılarıyla ilgili yetkililer de katıldı.

Komite toplantısına, UBP milletvekilleri Ersin Tatar, Hamit Bakırcı, CTP milletvekilleri Birikim Özgür ve Biray Hamzaoğulları, DP milletvekili Mustafa Arabacıoğlu ve Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy katıldı.