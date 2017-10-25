Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündeminde bulunan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasa Tasarısı”nı ve “Belediye Personel (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni” madde madde görüşmeye devam etti.

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, UBP Milletvekili Ersin Tatar Başkanlığı'nda, bugün saat 10.00'da toplandı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un yanısıra, Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı’ndan, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan, KKTC Merkez Bankası’ndan, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi’nden ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundu.

Komite toplantısına, CTP Milletvekili ve Başkanvekili Birikim Özgür, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Hamit Bakırcı, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, CTP Milletvekili Erkut Şahali, CTP Milletvekili Ahmet Gülle ve Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasa Tasarısı'nın Genel Gerekçesi şöyle :

“Bankacılık mevzuatının ülke ihtiyaçları dikkate alınarak, uluslararası standartlar ve AB normları çerçevesinde yeniden düzenlenmesi.”