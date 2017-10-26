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Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

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Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı
Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, KKTC Bankacılık Yasa Tasarısı’nı oy birliği, Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı oy çokluğuyla kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Komite bugün UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığında toplanarak söz konusu iki yasa tasarıyla ilgili çalışmalarını tamamladı.

Bankacılık Yasa Tasarısı’nın bankacılık mevzuatının ülke ihtiyaçlarına, uluslararası standartlara ve AB normlarına göre yeniden düzenlenebilmesi için; TÜK 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın ise kurumla ilgili zaruri ve ivedi ekonomik tedbirlerin alınabilmesi için hazırlandığı kaydedildi.

Tatar başkanlığındaki toplantı, CTP Milletvekili Birikim Özgür, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Hamit Bakırcı ve CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları’nın katılımıyla yapıldı.

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