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Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

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Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün toplandı.
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığındaki Komite, Meclis Genel Kurulu’ndan bir daha görüşülmek üzere komiteye geri verilen “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı” üzerinde yeniden değerlendirmelerde bulundu. Komite, tasarıyı, ilerleyen toplantılarında da ele almaya devam edecek.
UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığındaki komite toplantısına, CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Fikri Toros, komite üyeleri UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Kutlu Evren,  HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner’in yanı sıra DP Milletvekili Serdar Denktaş katıldı.


Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı  Müsteşarı Cengiz Çoli ve Bakanlık yetkilisi Erol Bey ile KKTC Başsavcılığı’ndan  Savcı Meryem Beşoğlu da  katılarak görüş ve önerilerini sundu. 


Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı, Hükümet Programı ve Orta Vadeli Mali Planda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda sürdürülebilir makro ekonomik ve mali istikrarın sağlanmasını, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını amaçlıyor.

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