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Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

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Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu CANALTAY başkanlığında bugün saat 10.00’da toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Komite, gündeminde bulunan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini yaptı. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Başsavcılık, Polis Genel Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Finansal Eylem Derneği’nden temsilciler katılarak görüşlerini aktardılar.

UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu CANALTAY Başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP milletvekilleri Hüseyin Çavuş ve Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

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