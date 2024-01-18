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Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi üç tasarıyı görüştü

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Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında bu sabah yaptığı toplantıda
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi üç tasarıyı görüştü

“Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Şans Oyunları ( Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Meclis'ten verilen bilgiye göre Komite, ilk olarak gündeminde bulunan “Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine devam etti.

Ardından “Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele alan Komite ayrıca, “Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini de yaptı.

Komite her üç tasarıyla ilgili çalışmalarına gelecek toplantılarında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, KKTC Merkez Bankası ve Casino İşletmecileri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nden yetkililer katılarak görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, komite üyeleri UBP Milletvekilleri Hasan Küçük, Alişan Şan ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

Komite toplantısında ayrıca, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, CTP Milletvekilleri Fikri Toros ve Ongun Talat da yer aldı.

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