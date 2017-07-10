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Ekonomi ve Enerji Bakanı Atun, 22. Dünya Petrol Kongresi’ne katılıyor

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Atun, 22. Dünya Petrol Kongresi’ne katılıyor
Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın organizasyonluğunda İstanbul’da düzenlenen “22. Dünya Petrol Kongresi”ne katılıyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, “Enerji Geleceğimize Köprüler” ana teması adı altında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongre dün başlayıp 13 Temmuz’a kadar devam edecek.

Kongrede Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’a, bakanlık müsteşarı Emin Bilgen, özel kalem müdürü Hurşide Baybora, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çetin Erçen ve KIB-TEK Müdürü Gürcan Erdoğan eşlik edecek.

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