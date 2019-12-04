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Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy'dan Kıb-Tek açıklaması

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkan ve bazı üyelerinin istifa ettiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy'dan Kıb-Tek açıklaması

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkan ve bazı üyelerinin istifa ettiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

TAK muhabirine açıklama yapan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin bazı sıkıntıları olduğunu ve Başbakan Ersin Tatar’dan randevu beklediklerini söyledi.

Konu ile ilgili bilgisinin olduğunu dile getiren Taçoy, yönetim kurulu üyelerinin şikayet ve sıkıntılarını bildiğini kaydetti.

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