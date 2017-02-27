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Ekonomi Ve Enerji Bakanı Sunat Atun İslamabad’a gidiyor

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Ekonomi Ve Enerji Bakanı Sunat Atun İslamabad’a gidiyor
Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gidiyor.

ATUN, EİT BAKANLAR KONSEYİ VE EİT ZİRVE TOPLANTISI’NA İLİŞKİN PROGRAMLARA KATILACAK

 Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun,  Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gidiyor.

Atun, İslamabad’daki 22. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı ve 13. EİT Zirve Toplantısı’na ilişkin programlara katılmak üzere bugün saat 16.05’te Ercan Havaalanı’ndan ayrılacak.

Bakanlık Basın Bürosundan verilen bilgiye göre Atun’un zirvede konuşma yapması, İslamabad’daki temaslarının ardından da 3 Mart Cuma günü adaya dönmesi bekleniyor

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