Ekonomi ve Enerji Bakanlı Erhan Arıklı’dan 21-25 Aralık Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası mesajı

Ekonomi ve Enerji Bakanlı Erhan Arıklı 21-25 Aralık Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası mesajı yayınladı

Arıklı'nın mesajı şu şekilde:

Tarihe Kanlı Noel ismiyle geçen 21 Aralık 1963 saldırıları ve sonrası, sayısız masum Kıbrıs Türk’ünün katledildiği, birçok Türk Köyünün yakılıp yıkıldığı, binlercesinin göçe zorlandığı ve 1974 yılına kadar Kıbrıs Türk Halkının insanlık dışı yaşama mahkûm edildiği yadsınamaz bir gerçektir…

Eğer ki huzur ve barış içerisinde yaşam hakkı elde etmişsek bunu Kıbrıs Türk mücahidinin direnişi ve Türkiye’nin Garantör devlet olarak müdahale hakkını kullanmasına borçluyuz.

Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinin gerçek kahramanları Şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anıyoruz…