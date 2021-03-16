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Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ASELSAN ile protokol imzalıyor

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KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı koordinasyonunda enerji faaliyet alanında iş birliği ve Ar-Ge çalışmaları başladı...
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ASELSAN ile protokol imzalıyor

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı koordinasyonunda enerji faaliyet alanında iş birliği ve Ar-Ge çalışmaları başladı...

Başabakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre KIB-TEK, ODTÜ KKK ve ASELSAN tarafından ortaklaşa yürütülen “KKTC Elektrik Şebekesi Analiz Çalışmaları” Temmuz 2020 ayında başlayarak Aralık 2020 ayında tamamlanmıştır. 08 Şubat 2021 tarihinde KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığından İş Birliği Çalışmalarını değerlendirmek üzere toplantılar gerçekleştirilmiştir.

Bu tarihten sonra başlayan görüşmeler kapsamında 16 Mart – 17 Mart 2021 tarihlerinde Bakanlık tarafında koordine edilecek bir etkinlik planlanmıştır.

Bu kapsamda 16 Mart 2021 tarihinde KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı başkanlığında; KIB-TEK, ODTÜ-KKK ve ASELSAN’ın katılımı ile KKTC’de enerji sistemleri ve akıllı şebekeler alanında yürütülecek işbirliği faaliyetleri değerlendirilmiştir.

Toplantıda görüşülen konular ;

Güneş enerjisi sistemlerinin KKTC elektrik şebekesine etkilerinin incelenmesi amacıyla ASELSAN’ın gerçekleştirdiği saha ölçümleri ve şebeke analiz çalışmaları ele alınmış,

Yenilenebilir enerji kurulumlarının ada genelinde yaygınlaştırılması için alınabilecek aksiyonlar görüşülmüştür.

Bu görüşmeler neticesinde öncelikli olarak aşağıdaki iki kritik projenin başlatılabileceği değerlendirilmiştir:

Yenilenebilir Enerji Simülasyonu ve Şebeke Analizi Projesi:

KKTC’de seçilen bir pilot bölgenin şebeke modeli oluşturulacak,

Model üzerinde simülasyon analizleri yapılacak ve şebeke teknik kısıtları belirlenecek,

Bu analiz sayesinde yenilenebilir enerji başvurularının uygunluğu daha doğru ve hızlı değerlendirilecek,

Yeni yenilenebilir enerji projelerinin kurulmasının önü açılacak,

KKTC’deki yüksek güneş enerjisi potansiyelinden daha iyi faydalanılabilecektir.

Merkezi Güneş Enerjisi İzleme ve Kontrol Sistemi Projesi:

KKTC’ye güneş enerjisi santralleri için bir izleme merkezi tesis edilecek,

Sahadaki güneş enerjisi santrallerinden gerçek zamanlı veri alınacak ve bu veriler analiz edilecek,

Analiz sonuçlarına göre şebeke olumsuz etkilenmeyecek şekilde santrallerin enerji üretimi uzaktan yönetilecektir.

İmzalanacak işbirliği protokolü ile benzer projelerin yaygınlaşması ve KKTC enerji dönüşümünün başlatılması hedeflenmektedir.

Bakanlık tarafından koordine edilen “Etkinlik Programı” kapsamında 17 Mart 2021 tarihinde Çarşamba günü saat 10.00’da ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsünde Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Sn. Erhan ARIKLI’nın katılım göstereceği iki kurum arasında “İşbirliği Protokolü” imzalanacaktır.

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