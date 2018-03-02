Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi kabul edildi...

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 91 milyon 742 bin 200 TL’lik Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesini oyçokluğuyla kabul etti.

MANAVOĞLU,SOKAK AYDINLATMALARI KONUSUNDA ADIM ATILMASINI İSTEDİ

Toplantı, HP Milletvekili Gülşah Manavoğlu’nun konuşmasıyla devam etti.

Taçoy’un ifade ettiği gibi sokak aydınlatmaları konusunda ciddi sıkıntı yaşandığını anlatan Manavoğlu, bu konuda gerekli adımların atılmasını istedi.

Üretimin teşviklendirilmesinin önemli olduğunu ancak birçok sektörde ithalatın yasaklanmasının kaçakçılığa neden olduğunu kaydetti. Alayköy Sanayi Bölgesinde çok boş araziler bulunduğunu anlatan Manavoğlu, bölgenin idaresi meselesinin de çok önemli olduğunu dile getirdi.

ŞAHİNER: “ALIM GARANTİLİ BİR ANLAŞMA PAHALIYA PATLAR”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de konuşmasında, elektrikte tamamen dışa bağımlı kalmanın kabul edilebilir olmadığını kaydederek, “Alım garantili bir anlaşma pahalıya patlar” dedi.

Cypruvex için dış pazar konusu üzerine eğilmek gerektiğini kaydeden Şahiner, Hal Yasası konusunda gerekli adımları atmak gerektiğini kaydetti.

Şahiner, Hal Yasası’nın gıda güvenliği açısından da önemli olduğunu belirtti.

CANDAN, ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE ÖLÇÜ BİRİMLERİ YASALARININ DURUMUNU SORDU

CTP Milletvekili Armağan Candan da, AB Uyum Komitesi olarak geçen dönemde geçirdikleri Ürün Güvenliği ile Ölçü ve Ölçü Birimleri Yasalarının insan sağlığı ve ticaretin kolaylaştırılması adına çok önemli olduğunu vurguladı.

Candan, ekonomi bakanlığı tarafından yürütülen söz konusu yasaların uygulanmasının ve ilgili tüzüklerin ne aşamada olduğunu sordu.

GÜNDÜZ: “LİMANDAKİ KAÇAKÇILIK OLAYLARIYLA İLGİLİ ATILMASI GEREKEN ADIMLAR VAR”

UBP Milletvekili Menteş Gündüz de, Serbest Liman’da yaşanan “kaçakçılık olaylarıyla” ilgili atılması gereken adımlar olduğunu belirtti.

ÇALUDA, CYPRUVEX’LE İLGİLİ İYİLEŞTİRİCİ ÇALIŞMA İSTEDİ

UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda, Cypruvex’le ilgili eleştirilerde bulunarak bu konuda bölge halkının yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.

Yaşanan bu sıkıntılarla ilgili iyileştirici çalışmalar yapılmasını isteyen Çaluda, bakanın bu konuda adım atmasını beklediklerini söyledi.

NAMİ: “ENERJİ PROJELERİYLE İLGİLİ İDEOLOJİK DEĞİL SOMUT ÇALIŞMALARLA ADIM ATILMALI”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini ifade ederek, ekonomiyi büyütmek, yatırımı geliştirip devletin denetleyici düzeyini arttırmanın ortak hedefler olduğunu söyleyerek, bunlar için kaliteyi arttırmak gerektiğini söyledi.

Enerjinin maliyetini düşürüp istikrarı sağlamanın önemine değinildiğini ifade eden Nami, bu alanda atılacak adımlar için sağlam çalışmalar yapılması gerektiğini anlattı.

“FAİZLERİ DÜŞÜRMEK İÇİN İLGİLİ MERCİLERLE ÇALIŞMALARA BAŞLADIK”

Nami, enerji projeleriyle ilgili yapılacak çalışmalarda ideolojik değil somut çalışmalarla adım atılması gerektiğini kaydederek, faizleri düşürmek için de ilgili mercilerle çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Sanayi bölgelerinin kimsenin gurur duyacağı bir noktada olmadığını ifade eden Nami, “mevcut model çalışmıyor yeni bir model lazım, paydaşlarla karar verilecek” dedi.

Nami, nicelikten çok niteliğin önemli olduğunu, bunların incelenerek ülkede uygulanması gerektiğini belirterek, küçük işletmelerin de büyümesini sağlamak gerektiğini söyledi.

Nami, çevreyi koruyarak bir büyümenin öncelikleri arasında olduğunu, herkesin yaşamaktan mutlu olacağı bir ülkeyi muhafaza etmenin yolunu bulmalarının önemine değindi.

“CYPRUVEX GÖREVİNİ YERİNE GETİRMİYOR”

Narenciyecilerle görüştüklerini, sorunun tekelciliğe doğru gidişat olduğunu, dolayısıyla bunun Maliye Bakanlığıyla ele alınmasını zorunlu kıldığını belirterek, Cypruvex’in görevini yerine getirmediğini kaydetti.

Nami, serbest limanla ilgili de mevcudun kabul edilebilir olmadığını ve konuyla ilgili çalışmaların başlatıldığını ifade ederek, hükümet programında da konuyla ilgili yer alan hedefler üzerinde de çalışılabileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın 91 milyon 742 bin 200 TL’lik bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi.