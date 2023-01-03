Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi onaylandı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın 128 milyon 653 bin 200 Türk Lirası olarak öngörülen bütçesi, Meclis Genel Kurulu’nda oy çokluğu ile onaylandı.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri kapsamında bugün Sayıştay Başkanlığı, Hukuk Dairesi, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri de onaylanmıştı.
Yarınki oturumda sırasıyla, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Mahkemeler, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bütçeleri ele alınarak, oylanacak.
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