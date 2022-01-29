  • BIST 1.983,18
  • Altın 769.11377
  • Dolar 13.4872
  • Euro 15.0544
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Ekonomi Ve Enerji Bakanlığı: Gönyeli Ve Yenikent’teki Bazı Mahallelerde Elektrik Tadilatı Tamamlandı

» »
Ekonomi Ve Enerji Bakanlığı: Gönyeli Ve Yenikent’teki Bazı Mahallelerde Elektrik Tadilatı Tamamlandı
Ekonomi Ve Enerji Bakanlığı: Gönyeli Ve Yenikent’teki Bazı Mahallelerde Elektrik Tadilatı Tamamlandı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Gönyeli ve Yenikent’te en uzun süreli elektrik kesintisi yaşanan mahallelerdeki çalışmaların tamamlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, en yaygın ve uzun süreli kesintilerin yaşandığı mahallelerde, tadilatların 29 Ocak Cumartesi günü tamamlanmasının öngörüldüğü ancak çalışmaların dün tamamlandığı kaydedildi.

Çalışmaların tamamlandığı bölgelerin Soylu Sokak Ülkü Sokak,Menekşe Sokak, Kuğu Sokak, Nisan Sokak, Tomurcuk Sokak, Ege Sokak, Petek Sokak, İpek yolu Sokak, Okyanus Sokak, İşlek Sokak ve Emek Sokak olduğu belirtildi. 

Bölgenin enerji sorunun tamamının 4 Şubat Cuma tamamlanmasının öngörüldüğü ifade edilen açıklamada, Lefkoşa Devlet Hastanesi ile Opel arası orta gerilim kablo kazı işleri, Gönyeli içinde orta gerilim kablo döşeme işlerine başlandığı kaydedildi.

Ekonomi ve Enerji  Bakanı Sunat Atun, “arıza giderilmesi ve ek hat tesis edilmesi” çalışmalarının Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda takvimlendirildiği gibi devam ettiğini belirtti. Atun, belirtilen bölgelerin hat takviyesinin, daha önce ifade edildiği gibi bugün tamamlandığını kaydetti.

Gönyeli ve Yenikent bölgesinin altyapı yatırımlarının son dört yılda ihmal edildiğini belirten Atun, “Bölgede güncelliğini kaybetmiş yetersiz bir altyapı söz konusudur. Bu kötü durumdan süratli bir şekilde kurtulacağız. Kalan bölgelerde sorunun tam olarak giderilmesi için de daha önceki duyurumuzda ifade ettiğimiz üzere gibi birkaç günlük bir zamana ihtiyaç kalmıştır” dedi. 

Atun, bölge halkının kesintisiz ve kaliteli elektriğe kavuşması için sistemin dağıtım kalitesinin artırılması gerektiği, bunun için yüksek kapasiteli trafo yatırımı için ihaleye çıkılacağını kaydetti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne'de ani ölüm!29 Ocak 2022 Cumartesi 17:36
  • Güney Lefkoşa'nın Bütün Kanalizasyon Atığı Artık Haspolat'a29 Ocak 2022 Cumartesi 17:35
  • DP Parti Meclisi’nden Ataoğlu’na Tam Yetki29 Ocak 2022 Cumartesi 17:20
  • Vize Cezalı Üniversite Öğrencilerine Kolaylık29 Ocak 2022 Cumartesi 17:11
  • Başbakan, Sınırüstü Yakınlarındaki Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’ni Ziyaret Etti29 Ocak 2022 Cumartesi 17:10
  • Bakan Amcaoğlu: “Sağlıklı Ve Sorunsuz Bir Şekilde Sınav Tamamlanmıştır”29 Ocak 2022 Cumartesi 16:17
  • Covid-19 Nedeniyle İkinci Ölüm Yaşandı.29 Ocak 2022 Cumartesi 16:05
  • Benzin Fiyatları Daha Da Artacak!29 Ocak 2022 Cumartesi 16:00
  • Mavroyannis: Gelişme Olmazsa Müzakerecilikten Ayrılacağım29 Ocak 2022 Cumartesi 15:54
  • Sucuoğlu: 3 Hemşire Pazartesi Günü İş Başı Yapacak29 Ocak 2022 Cumartesi 15:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti