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EKONOMİ Ziraat Bankası'ndan ceza iddiaları

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Ziraat Bankası, Almanya Bankacılık Denetleme Kurumu BaFin’in Almanya'da faaliyet gösteren Ziraat International'e yüksek cezalar kestiği ve çeşitli yaptırımlar uyguladığı yönündeki haberleri yalanladı.
EKONOMİ Ziraat Bankası'ndan ceza iddiaları

Almanya'da altı şubesiyle uzun zamandır hizmet veren Ziraat Bankası'nın yurt dışı iştiraki Ziraat Bank International AG'ye, Almanya Bankacılık Denetleme Kurumu'nun (BaFin) yüksek cezalar kestiği yönündeki haberler hakkında bugün bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "26 Ağustos 2021 tarihinde Alman Denetim Otoritesi BaFin'in internet sitesinde yayımlanan ve adı açıklanmayan başka bir banka ile ilgili önceki tarihlerde kesinleşmiş çeşitli yaptırımların, Ziraat Bank International AG ile ilişkilendirilerek bazı yayın organlarınca haberler yapıldığı görülmektedir. Haberlerde geçen 'usulsüz krediler kullandırıldığı, Türkiye'ye kaynağı belirsiz şekilde para aktarımı yapıldığı, mevduat toplamada kara para şüpheleri, varlık barışı kapsamında denetimsiz, sorgusuz paralar gönderildiği ve bunların ağır cezalara yol açtığı, ağır cezaların banka kapatmaya eşdeğer olduğu' gibi mesnetsiz iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Yapılan açıklamada ayrıca Temmuz ayında kamuoyuna yansıdığı şekliyle Ziraat Bank International AG hakkında BaFin tarafından yapılan incelemenin hala devam ettiği ve iddia edilenin aksine kesinleşen bir yaptırım kararı bulunmadığı da bildirildi.

Sözcü gazetesinde 28 Ağustos tarihinde yayınlanan bir haberde, Ziraat International'e Alman bankacılık tarihinde eşi benzeri görülmemiş yasaklarla, kısıtlamalar getirildiği ve ağır para cezaları kesildiği iddiaları ortaya atılmıştı. "Bankanın kapatılmasına eşdeğer" cezalar verildiği iddialarının yer aldığı haberde, söz konusu cezalara 2017'den beri verilen kredilerin ve son yıllarda Türkiye'ye kaynağı belirsiz şekilde yapılan para transferinin neden olduğu ileri sürülmüştü.

Haberde "Türkiye'deki çeşitli şirketlere Almanya'daki Ziraat Bankası üzerinden kredi verilmesi, GTI Reisen ile Görgülü kardeşlerin açığını kapatmak için Rusya'dan 10 milyon Euro getirtilmesi ve Türkiye'deki ‘Varlık barışı' nedeniyle banka üzerinden son iki yılda, denetimsiz- sorgusuz paralar gönderilmesi bu ağır cezalara yol açtı" ifadeleri yer almış, ancak iddialara kaynak gösterilmemişti.

Bankalarla ilgili kararlarını anonim yayınlayan BaFin DW Türkçe'nin sorusu üzerine gizlilik ilkesi nedeniyle konuyla ilgili açıklama yapmayacağını duyurdu.

Reuters haber ajansı, 29 Temmuz'da yayınladığı bir haberde, BaFin'in Ziraat International'i mercek altına aldığı iddia edilmişti. Adını vermek istemeyen kaynaklara dayandırılan haberde, BaFin'in incelemesine bazı kredilerin ve bilançoların neden olduğu bilgisine yer verilmişti. İlaveten BaFın'in, atanan yeni bir genel müdürü de görev için yetersiz gördüğü iddiasıyla reddettiği haber verilmişti.

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