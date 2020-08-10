Ekonomi'de kara tablo! 7 Bin 656 iş yeri işine ara verdi! 4408 kişi işten durduruldu

YENİDÜZEN'den Fayka Arseven Kişi'nin haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğu, Ocak- Haziran ayları arasında sigortaya kayıtlı 95 işyerinin kapandığını, 7 bin 656 işyerinin de işlerine ara verdiğini açıkladı.



Sucuoğlu, “1 Mayıs - 30 Haziran arasında KKTC 1936, TC 1848, üçüncü ülke 624 kişi… Toplam 4 bin 408 kişi resmi şekilde işten durduruldu. Fakat çok ilginçtir aynı dönemde işe giren sayısı KKTC 1734 kişi…” dedi.

Sucuoğlu, “1 Mayıs-30 Haziran arası yatay geçiş yapan 12 bin kişi” diyerek, “Bu ne demektir? 12 bin kişi iş değiştirdi. Turizm sektöründen büyük ihtimal… Buradaki çalışanlar, çalışan sektörlere geçti” ifadesinde bulundu.