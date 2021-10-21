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Ekonomide Yükselme Eğilimi

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Ekonomide Yükselme Eğilimi
Ekonomide Yükselme Eğilimi

Güney Kıbrıs’ın Kovid salgını sonrasında ekonomik göstergelerinin yükselişini sürdürdüğü iddia edildi.

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ın “Bileşik Öncü Göstergeler Endeksi’nin (SPOD)” Eylül ayında yüzde 11,3 olarak gerçekleştiğini yazdı.

Gazete, söz konusu göstergenin Temmuz ayında yüzde 11 ve Ağustos ayında da yüzde 10,8 oranında artış gösterdiğini belirtirken söz konusu yükselişteki en büyük etkenin turist sayısı ve perakende satışlardaki artışlar olduğunu vurguladı.

Haberde, Tüketici Fiyat Endeksi’nde ise Eylül ayında yüzde 3,6 yaşandığını, en büyük artışların ev kiraları, su, elektrik ve doğalgaz fiyatlarında gözlemlendiği de ifade edildi.

TURİST SAYISINDAKİ ARTIŞ

Öte yandan Alithia gazetesi, son sekiz aylık dönemde Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden turist sayısının, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 153,7 oranında artış gösterdiğini yazdı.

Eylül ayında 339 bin 242 kişinin Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini, bu rakamın 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 228,4 artışa tekabül ettiğini aktaran gazete, Ocak-Eylül döneminde ise bu sayının bir milyon 299 bin 392 olduğunu vurguladı.

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