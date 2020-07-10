  • BIST 114.809
  • Altın 397,019
  • Dolar 6,8596
  • Euro 7,7623
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAAKP’li isimden Atatürk ile ilgili skandal paylaşım: Taştan adam eriyor!

"Ekonomik akıl" falan deniyor ya her zaman. Hiç olmazsa o akıl devrede olsa keşke!

» »
"Ekonomik akıl" falan deniyor ya her zaman. Hiç olmazsa o akıl devrede olsa keşke!
"Ekonomik akıl" falan deniyor ya her zaman. Hiç olmazsa o akıl devrede olsa keşke!

Tufan Erhürman benzin zammını eleştirdi:

Döviz krizinin yaşandığı dönemde dövizde ve petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına, üstelik Maliye'nin Fiyat İstikrar Fonu gelirlerinden hemen her defasında feragat edilerek yansıtılmak zorunda kalındığında zam yapıldığı için feryat edenler vardı.

Bugün onlar iktidarda ve özellikle özel sektörde işsizliğin ve maaş düşüşlerinin yoğun olarak yaşandığı dönemde Maliye kendi gelirlerinden feragat etmekten kaçınarak akaryakıta hiç de azımsanamayacak bir zam yapıyor. Hem de akaryakıt zammının hayatın her alanında pahalılığa yol açacağı bilinerek. "Ekonomik akıl" falan deniyor ya her zaman. Hiç olmazsa o akıl devrede olsa keşke!

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'ye kısa süreli seyehat edecekler dikkat! Sağlık Bakanlığı kuralları duyurdu10 Temmuz 2020 Cuma 18:15
  • Atakan: “Kabine Güzelyurt-Lefke çevre yolunun kalanı için kaynak yaratmada hemfikir”10 Temmuz 2020 Cuma 18:11
  • Özersay ve Atakan, Lefke ilçesinin sorunlarının görüşüldüğü toplantıya katıldı10 Temmuz 2020 Cuma 18:08
  • Akıncı: Çıkış yolu diyalog10 Temmuz 2020 Cuma 17:47
  • Deniz : “Kıbrıs Türk Basını, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biridir”10 Temmuz 2020 Cuma 17:36
  • Bakan Oğuz, Güzelyurt Bölgesinde Temaslarda Bulundu10 Temmuz 2020 Cuma 17:36
  • Güney Kıbrıs'ta 3 yeni vaka: APOEL futbolcusu pozitif10 Temmuz 2020 Cuma 17:24
  • Başbakan Tatar'dan 11 temmuz basın günü mesajı...10 Temmuz 2020 Cuma 16:55
  • KTTB: “Pandemi sürecinde politik değil bilimsel kararlarla yol alınmalı”10 Temmuz 2020 Cuma 16:54
  • "Dünyalılar ve kökler" sergisi Girne Sanat Galerisinde açıldı10 Temmuz 2020 Cuma 16:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti