"Ekonomik akıl" falan deniyor ya her zaman. Hiç olmazsa o akıl devrede olsa keşke!

Tufan Erhürman benzin zammını eleştirdi:

Döviz krizinin yaşandığı dönemde dövizde ve petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına, üstelik Maliye'nin Fiyat İstikrar Fonu gelirlerinden hemen her defasında feragat edilerek yansıtılmak zorunda kalındığında zam yapıldığı için feryat edenler vardı.

Bugün onlar iktidarda ve özellikle özel sektörde işsizliğin ve maaş düşüşlerinin yoğun olarak yaşandığı dönemde Maliye kendi gelirlerinden feragat etmekten kaçınarak akaryakıta hiç de azımsanamayacak bir zam yapıyor. Hem de akaryakıt zammının hayatın her alanında pahalılığa yol açacağı bilinerek. "Ekonomik akıl" falan deniyor ya her zaman. Hiç olmazsa o akıl devrede olsa keşke!