Ekonomik dar boğazdan ancak ortak akılla çıkabiliriz!

TDP'den yapılan açıklama şöyle:
TDP olarak bizler, Adanın kuzeyinde ciddi bir ekonomik kriz olduğunu ve bunun her geçen gün artacağını belirtmiştik. Özellikle kendi para birimimiz olmadığından ve sağlanması önemlidir. Market ve mağazaların kar marjlarının çok sıkı bir denetim ve kontrol mekanizmasıyla bir an önce disiplin altına alınmalıdır.
Her 6 ayda bir yapılan asgari ücret, kamu maaşlarına ve emeklilere yapılan artış, 2 ayda bir yapılmalıdır.
Belirttiğimiz tüm konularda, bu alandaki uzmanlarla birlikte gerek siyasi gerekse de sendikal ve sivil toplum örgütleriyle “Ekonomi Konseyi’nin oluşturulması ve alınacak olan tedbir ve icraatların toplum çıkarlarını göz önünde tutacak şekilde oluşturulması en temel unsurumuzdur.
TDP olarak bizler, ülkemizin şu an içinde bulunduğu bu ekonomik krizden çıkartmak adına oluşturacak konseyde dıştan uzman desteği vermeye de hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.
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