Ekonomik dar boğazdan ancak ortak akılla çıkabiliriz!

TDP'den yapılan açıklama şöyle:

TDP olarak bizler, Adanın kuzeyinde ciddi bir ekonomik kriz olduğunu ve bunun her geçen gün artacağını belirtmiştik. Özellikle kendi para birimimiz olmadığından ve sağlanması önemlidir. Market ve mağazaların kar marjlarının çok sıkı bir denetim ve kontrol mekanizmasıyla bir an önce disiplin altına alınmalıdır.