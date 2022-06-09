"Ekonomik dengeleri korumak şart"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, ADA- SEN Başkanı Kaan Mındıkoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Kaan Mındıkoğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (ADA- SEN) heyetini kabul ederek, görüştü.

Görüşmede ülkedeki ekonomik durum, Sendikalar Yasası, kamuda çalışan geçici ve sözleşmelilerin durumu konuşuldu, görüş alışverişinde bulunuldu.

MINDIKOĞLU: “TALEBİMİZ ALIM GÜCÜNÜN KORUNMASI”

Ada-Sen Başkanı Kaan Mındıkoğlu, ülkedeki ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, çalışan kesim adına alım gücünün korunması yönünde tavır alınmsını talep ettiklerini kaydetti.

Bu şekilde ülke ekonomisinin çarklarının dönmesine yardımcı olunacağını dile getiren Mındıkoğlu, hayat pahalılığı ödenekleri ve asgari ücretin düzenlenmesi ile ilgili önerilerinin de olacağını belirterek, asgari ücretin sektörel bazda belirlenmesi için artık adım atılması gerektiği üzerinde durdu.

Mındıkoğlu, “Ödeme gücünün azalması kaçağın da önünü açmıştır. Zaten pandemiden dolayı azalan işgücü ve sigortalı sayısının rakamını iyice aşağı çekmiştir. Hem primler hem de maaş yönünde birçok sıkıntıyı doğurmuş durumdadır.” ifadelerini kullandı.

TAÇOY: “EKONOMİK DENGELERİ KORUMAK LAZIM”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ise hayat pahalılığının bir an önce uygulanıp bu oranda asgari ücretin belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, bunu yaparken de ekonomik dengeleri korumanın şart olduğunu belirtti.

“AMACIMIZ SOSYAL SİGORTALARIN KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURMASINI SAĞLAMAK”

Sosyal sigortaların sistemin en önemli parçalarından bir olduğuna işaret eden Bakan Taçoy, “Amacımız sosyal sigortaların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamaktır.” dedi.