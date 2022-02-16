Ekonomik Kalkınma: Memnuniyet Verici

Güney Kıbrıs’ın 2021 yılının dördüncü çeyreğindeki ekonomik büyüme hızının “memnuniyet verici olduğu” belirtildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Ekonomi Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs’ın büyüme oranının 2021 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 6 olarak hesaplandığı, pandemi koşullarında gerçekleşen bu oranın memnuniyet verici olduğunu yazdılar.

Gazete, 2021 yılının tamamı için büyüme hızının ise yüzde 5,7 olduğunu aktardı.